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Principais tokens de Fantom Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Fantom Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,647.03
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.744
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.36
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
0.00%
-0.04%
+0.04%
$ 492.88M
$ 5.45K
6
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7257
+0.15%
+0.83%
+0.64%
$ 470.14M
$ 96.87K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2581
-0.31%
-5.96%
+20.41%
$ 394.65M
$ 5.16M
8
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,880.12
-0.02%
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-0.58%
$ 116.64M
$ 87.11K
9
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1406
+0.07%
+3.25%
-18.52%
$ 92.47M
$ 417.32K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,194.06
-0.09%
-0.00%
-0.72%
$ 81.32M
$ 3.44K
11
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,951.4
-0.20%
-1.49%
-5.89%
$ 69.82M
$ 29.73
12
SNX
SNX
SNX
$ 0.1968
-0.46%
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$ 67.84M
$ 329.71K
13
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996431
-0.04%
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+0.04%
$ 52.58M
$ 561.72K
14
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1601
-0.25%
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-4.30%
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$ 348.04K
15
$ 0.03562
0.00%
-1.71%
-3.49%
$ 42.28M
$ 14.12K
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
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17
Band
Band
BAND
$ 0.159108
+0.34%
-0.03%
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$ 28.76M
$ 2.71M
18
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
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$ 27.90M
$ 30.72M
19
Gensyn
Gensyn
AI
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$ 27.12M
$ 4.11M
20
FRAX
FRAX
FRAX
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-0.36%
-1.64%
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$ 26.51M
$ 206.47K
21
Orbs
Orbs
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$ 0.00531453
-0.15%
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$ 26.42M
$ 965.71K
22
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10569
+1.84%
+1.92%
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$ 23.96M
$ 1.13M
23
Kyber Network
Kyber Network
KNC
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-0.20%
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$ 21.14M
$ 481.76K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
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$ 19.96M
$ 5.56M
25
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
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$ 19.31M
$ 2.78M
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,312.54
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$ 15.96M
$ 8.49K
27
Hegic
Hegic
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$ 111.91
28
Spell Token
Spell Token
SPELL
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29
Aave WETH
Aave WETH
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$ 1,883.2
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--
30
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.944573
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31
Stader
Stader
SD
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32
Anyswap
Anyswap
ANY
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33
Badger
Badger
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34
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XMAQUINA
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35
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Fantom Bomb
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36
Parallel
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PAR
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37
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Ethos Reserve Note
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Raini
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Tarot
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Cream
CREAM
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42
Allbridge Zero
Allbridge Zero
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43
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
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44
Vesper Finance
Vesper Finance
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45
EverRise
EverRise
RISE
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--
46
Wagmi
Wagmi
WAGMI
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47
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BeethovenX sFTMX
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48
Bifrost
Bifrost
BNC
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49
Okcash
Okcash
OK
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50
Celsius Network
Celsius Network
CEL
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+0.03%
-1.71%
$ 407.27K
$ 221.57

Perguntas frequentes

O que são tokens de Fantom Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Fantom Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 82 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $91.68B.
Qual é o token de Fantom Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Fantom Ecosystem acompanhados na MEXC, DSLA apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 21.20% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Fantom Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 82 tokens de Fantom Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Fantom Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Fantom Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Fantom Ecosystem é de aproximadamente $91.68B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fantom Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.