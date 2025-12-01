Preço de Hyve hoje

O preço ao vivo de Hyve (HYVE) hoje é $ 0.00083586, com uma variação de 3.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYVE para USD é de $ 0.00083586 por HYVE.

Hyve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 63,819, com um fornecimento em circulação de 76.27M HYVE. Nas últimas 24 horas, HYVE foi negociado entre $ 0.00079844 (mínimo) e $ 0.00093684 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.756865, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00071543.

No desempenho de curto prazo, HYVE movimentou-se -0.24% na última hora e -35.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hyve (HYVE)

Capitalização de mercado $ 63.82K$ 63.82K $ 63.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.67K$ 83.67K $ 83.67K Fornecimento Circulante 76.27M 76.27M 76.27M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

