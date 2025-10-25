O que é Bikera (IMERA)

Bikera is a blockchain-based mobility platform that rewards users for physical movement through tokenized incentives. The system combines IoT devices, decentralized consensus, and dual-token economics to create a sustainable "move-to-earn" ecosystem. iMERA is the public sale of the MERA token, launched on pump. XP is a token which will not hold value but is used to register km's driven on chain. The project is distributing tokens to reward people to use carbon neutral transportation in a decentralized manner. In the second stage we will be offering physical locks which allow for a bike sharing economy, logged with smart contracts on chain, still rewarding users and deployers for their efforts with block rewards.

Recurso de Bikera (IMERA) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Bikera (IMERA)

Compreender a tokenomics de Bikera (IMERA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token IMERA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bikera (IMERA) Quanto vale hoje o Bikera (IMERA)? O preço ao vivo de IMERA em USD é 0.00002187 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de IMERA para USD? $ 0.00002187 . Confira o O preço atual de IMERA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Bikera? A capitalização de mercado de IMERA é $ 21.86K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de IMERA? O fornecimento circulante de IMERA é de 999.81M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de IMERA? IMERA atingiu um preço máximo histórico de 0.00012013 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de IMERA? IMERA atingiu um preço minímo histórico de 0.0000199 USD . Qual é o volume de negociação de IMERA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para IMERA é -- USD . IMERA vai subir ainda este ano? IMERA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do IMERA para uma análise mais detalhada.

