Informações de preço de Band (BAND) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.533437 Máximo 24h $ 0.550238 Máximo histórico $ 22.83 Menor preço $ 0.203625 Variação de Preço (1h) +0.34% Alteração de Preço (1D) -2.44% Variação de Preço (7d) +2.07%

O preço em tempo real de Band (BAND) é $0.536427. Nas últimas 24 horas, BAND foi negociado entre a mínima de $ 0.533437 e a máxima de $ 0.550238, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BAND é $ 22.83, enquanto o mais baixo é $ 0.203625.

Em termos de desempenho de curto prazo, BAND variou +0.34% na última hora, -2.44% nas últimas 24 horas e +2.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Band (BAND)

Capitalização de mercado $ 89.61M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 89.80M Fornecimento Circulante 166.90M Fornecimento total 167,263,650.240555

A capitalização de mercado atual de Band é $ 89.61M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAND é 166.90M, com um fornecimento total de 167263650.240555. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 89.80M.