Baldor is a token designed to provide stability within the Nash Smart Finance ecosystem. With a fixed supply of 100,000 units and no further emissions, its main role is to reduce volatility and serve as a store of value. Baldor is integrated into multiple liquidity pools alongside other ecosystem assets, enabling yield farming strategies with stablecoin rewards. Through its limited structure and participation in pairs like NASF/BALDOR or BALDOR/USDT, it acts as a technical anchor to balance the market behavior of more volatile tokens.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Baldor (BALDOR) Quanto vale hoje o Baldor (BALDOR)? O preço ao vivo de BALDOR em USD é 12.33 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BALDOR para USD? $ 12.33 . Confira o O preço atual de BALDOR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Baldor? A capitalização de mercado de BALDOR é $ 1.24M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BALDOR? O fornecimento circulante de BALDOR é de 100.00K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BALDOR? BALDOR atingiu um preço máximo histórico de 23.5 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BALDOR? BALDOR atingiu um preço minímo histórico de 9.84 USD . Qual é o volume de negociação de BALDOR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BALDOR é -- USD . BALDOR vai subir ainda este ano? BALDOR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BALDOR para uma análise mais detalhada.

