O preço ao vivo de Everlyn AI hoje é 0.1546 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LYN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LYN facilmente na MEXC agora.

Logo de Everlyn AI

Cotação Everlyn AI (LYN)

Preço em tempo real de 1 LYN para USD

$0.1546
$0.1546$0.1546
+7.66%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Everlyn AI (LYN)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:32:29 (UTC+8)

Informações de preço de Everlyn AI (LYN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.1426
$ 0.1426$ 0.1426
Mínimo 24h
$ 0.1657
$ 0.1657$ 0.1657
Máximo 24h

$ 0.1426
$ 0.1426$ 0.1426

$ 0.1657
$ 0.1657$ 0.1657

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.11034281556094892
$ 0.11034281556094892$ 0.11034281556094892

-4.40%

+7.66%

+1.71%

+1.71%

O preço em tempo real de Everlyn AI (LYN) é $ 0.1546. Nas últimas 24 horas, LYN foi negociado entre a mínima de $ 0.1426 e a máxima de $ 0.1657, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LYN é $ 1.0104430541406704, enquanto o mais baixo é $ 0.11034281556094892.

Em termos de desempenho de curto prazo, LYN variou -4.40% na última hora, +7.66% nas últimas 24 horas e +1.71% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Everlyn AI (LYN)

No.606

$ 39.52M
$ 39.52M$ 39.52M

$ 526.78K
$ 526.78K$ 526.78K

$ 154.60M
$ 154.60M$ 154.60M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

A capitalização de mercado atual de Everlyn AI é $ 39.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 526.78K. A oferta em circulação de LYN é 255.64M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 154.60M.

Histórico de preços de Everlyn AI (LYN) em USD

Acompanhe as variações de preço de Everlyn AI para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.011+7.66%
30 dias$ +0.0546+54.60%
60 dias$ +0.0546+54.60%
90 dias$ +0.0546+54.60%
Variação de preço de Everlyn AI hoje

Hoje, LYN registrou uma variação de $ +0.011 (+7.66%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Everlyn AI

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ +0.0546 (+54.60%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Everlyn AI

Expandindo a visualização para 60 dias, LYN teve uma variação de $ +0.0546 (+54.60%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Everlyn AI

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.0546 (+54.60%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Everlyn AI (LYN)!

Confira agora a página de histórico de preço do Everlyn AI.

O que é Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI é o primeiro protocolo de vídeo com IA nativo do Web3, capaz de gerar vídeos com qualidade cinematográfica em apenas 25 segundos por meio de seu modelo proprietário de base, o Everlyn-1.

Everlyn AI está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Everlyn AI de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de LYN para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Everlyn AI em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Everlyn AI tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Everlyn AI (em USD)

Quanto valerá Everlyn AI (LYN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Everlyn AI (LYN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Everlyn AI.

Confira a previsão de preço de Everlyn AI agora!

Tokenomics de Everlyn AI (LYN)

Compreender a tokenomics de Everlyn AI (LYN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LYN agora!

Como comprar Everlyn AI (LYN)

Quer saber como comprar Everlyn AI? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Everlyn AI facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

LYN para moedas locais

Recurso Everlyn AI

Para uma compreensão mais aprofundada de Everlyn AI, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Everlyn AI
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Everlyn AI

Quanto vale hoje o Everlyn AI (LYN)?
O preço ao vivo de LYN em USD é 0.1546 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LYN para USD?
O preço atual de LYN para USD é $ 0.1546. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Everlyn AI?
A capitalização de mercado de LYN é $ 39.52M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LYN?
O fornecimento circulante de LYN é de 255.64M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LYN?
LYN atingiu um preço máximo histórico de 1.0104430541406704 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LYN?
LYN atingiu um preço minímo histórico de 0.11034281556094892 USD.
Qual é o volume de negociação de LYN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LYN é $ 526.78K USD.
LYN vai subir ainda este ano?
LYN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LYN para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Everlyn AI (LYN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

