Preço de zkCLOB hoje

O preço ao vivo de zkCLOB (Z) hoje é $ 0.00204165, com uma variação de 3.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de Z para USD é de $ 0.00204165 por Z.

zkCLOB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 91,699, com um fornecimento em circulação de 44.90M Z. Nas últimas 24 horas, Z foi negociado entre $ 0.00196011 (mínimo) e $ 0.00208461 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.078908, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00190867.

No desempenho de curto prazo, Z movimentou-se +0.15% na última hora e +2.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.58K.

Informações de mercado de zkCLOB (Z)

Capitalização de mercado $ 91.70K$ 91.70K $ 91.70K Volume (24h) $ 6.58K$ 6.58K $ 6.58K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 156.46K$ 156.46K $ 156.46K Fornecimento Circulante 44.90M 44.90M 44.90M Fornecimento total 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

A capitalização de mercado atual de zkCLOB é $ 91.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.58K. A oferta em circulação de Z é 44.90M, com um fornecimento total de 76618059.44962475. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 156.46K.