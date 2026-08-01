Qual é o preço atual de Zenith Protocol?

Zenith Protocol está sendo negociado a R$0.016957342967481630000, com uma variação de preço de -6.72% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Zenith Protocol é de R$0.0250113542339919960000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de ZTH hoje?

A capitalização de mercado está em R$16448697.84842718885000, colocando o ativo no #1859 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Zenith Protocol?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com ZTH.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 969993365.610519 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Zenith Protocol se enquadra?

Zenith Protocol faz parte da classificação Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de ZTH?

Operar na rede -- permite que ZTH aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.