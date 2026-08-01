Preço de DeepNode hoje

O preço ao vivo de DeepNode (DN) hoje é R$ 0.03129, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DN para BRL é de R$ 0.03129 por DN.

DeepNode ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DN. Nas últimas 24 horas, DN foi negociado entre R$ 0.03087 (mínimo) e R$ 0.03374 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DN movimentou-se +0.57% na última hora e -5.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 338.42K.

Informações de mercado de DeepNode (DN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 338.42KR$ 338.42K R$ 338.42K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 3.13MR$ 3.13M R$ 3.13M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de DeepNode é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 338.42K. A oferta em circulação de DN é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.13M.