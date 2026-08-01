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O preço ao vivo de DeepNode hoje é 0.03129 BRL. A capitalização de mercado de DN é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DN para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de DeepNode hoje é 0.03129 BRL. A capitalização de mercado de DN é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de DN para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação DeepNode (DN)

Preço em tempo real de 1 DN para BRL

R$0.1625508
R$0.1625508R$0.1625508
+0.48%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de DeepNode (DN)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:10:54 (UTC+8)

Preço de DeepNode hoje

O preço ao vivo de DeepNode (DN) hoje é R$ 0.03129, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DN para BRL é de R$ 0.03129 por DN.

DeepNode ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DN. Nas últimas 24 horas, DN foi negociado entre R$ 0.03087 (mínimo) e R$ 0.03374 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DN movimentou-se +0.57% na última hora e -5.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 338.42K.

Informações de mercado de DeepNode (DN)

--
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R$ 338.42K
R$ 338.42KR$ 338.42K

R$ 3.13M
R$ 3.13MR$ 3.13M

--
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100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de DeepNode é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 338.42K. A oferta em circulação de DN é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.13M.

Histórico de preço de DeepNode BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.03087
R$ 0.03087R$ 0.03087
Mínimo 24h
R$ 0.03374
R$ 0.03374R$ 0.03374
Máximo 24h

R$ 0.03087
R$ 0.03087R$ 0.03087

R$ 0.03374
R$ 0.03374R$ 0.03374

--
----

--
----

+0.57%

+0.48%

-5.33%

-5.33%

Histórico de preços de DeepNode (DN) em BRL

Acompanhe as variações de preço de DeepNode para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.0007765+0.48%
30 diasR$ -0.04028-56.29%
60 diasR$ -0.46606-93.71%
90 diasR$ -0.05411-63.37%
Variação de preço de DeepNode hoje

Hoje, DN registrou uma variação de R$ +0.0007765 (+0.48%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de DeepNode

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.04028 (-56.29%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de DeepNode

Expandindo a visualização para 60 dias, DN teve uma variação de R$ -0.46606 (-93.71%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de DeepNode

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.05411 (-63.37%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de DeepNode (DN)!

Confira agora a página de histórico de preço do DeepNode.

Análise para DeepNode

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de DeepNode. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de DeepNode hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de DN é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôS2 ≤ Preço < S1Entre S2-S1Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

【Estrutura de Mercado】 O DN_USDT encontra-se no nível de 0,1551 no período de 4 horas, posicionando-se cerca de 4,7% abaixo do ponto central de 0,1628. O preço está operando entre os suportes S1 (0,1575) e S2 (0,1529), apresentando um espaço considerável em relação ao topo do centro de referência. Diversos indicadores de médias móveis sinalizam uma tendência de compra, enquanto a estrutura hierárquica indica que o preço está localizado na parte inferior da zona-chave do sistema. 【Estado da Momentum】 Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) estão registrando sinais de compra, e o MACD apresenta um padrão de cruzamento positivo. Os indicadores de momentum de curto e médio prazo mantêm uma orientação alinhada, enquanto o RSI permanece dentro de uma faixa neutra. A distribuição do poder de compra e venda atualmente favorece os touros, sem evidências claras de divergência nos indicadores rápidos ou lentos. 【Níveis Chave】 A resistência superior R1 está fixada em 0,1674, aproximadamente 7,9% acima do preço atual. Já o suporte inferior S1 encontra-se em 0,1575, apenas 1,5% abaixo do valor atual, sendo um nível de atenção imediata. O ponto central de 0,1628 serve como referência de médio prazo, enquanto o suporte S2 em 0,1529 representa um nível de defesa mais distante.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de DeepNode?

Os preços do DeepNode (DN) são influenciados por vários fatores-chave:

1. Sentimento de mercado e confiança dos investidores
2. Volume de negociação e níveis de liquidez
3. Tendências gerais do mercado de criptomoedas
4. Desenvolvimentos tecnológicos e atualizações da plataforma
5. Anúncios de parcerias e taxas de adoção
6. Notícias regulatórias que afetam o espaço das criptomoedas
7. Dinâmica de oferta e demanda
8. Concorrência com projetos similares de blockchain
9. Condições econômicas gerais e apetite ao risco

Por que as pessoas querem saber o preço de DeepNode hoje?

As pessoas querem saber o preço do DeepNode (DN) hoje por vários motivos importantes: decisões de negociação, gestão de portfólio, timing de mercado, análise de investimentos e cálculos de lucro/perda. Os preços em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, avaliar a volatilidade e tomar decisões informadas.

Previsão de preço para DeepNode

Previsão de preço de DeepNode (DN) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de DN em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de DeepNode (DN) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de DeepNode pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço DeepNode pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de DN para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de DeepNode.

Como comprar e investir em DeepNode em Brasil

Pronto para começar com DeepNode? Comprar DN é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar DeepNode. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de DeepNode (DN).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e DeepNode será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar DeepNode(DN)

O que você pode fazer com DeepNode

Possuir DeepNode permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar DeepNode (DN) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é DeepNode (DN)

The infrastructure for open intelligence, where anyone can build, verify, and earn from AI.

Recurso DeepNode

Para uma compreensão mais aprofundada de DeepNode, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do DeepNode
Explorador de blocos

Categoria :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre DeepNode

Última atualização da página: 2026-08-13 04:10:54 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o DeepNode (DN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre DeepNode

DNUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em DN com alavancagem. Explore a negociação de futuros de DNUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie DeepNode (DN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o DeepNode.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
DN/USDT
R$0.1621356
R$0.1621356R$0.1621356
+0.22%
10.51M (USDT)

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

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Bitcoin

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ETH
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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1874628
R$0.1874628R$0.1874628

+80.60%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0941985
R$0.0941985R$0.0941985

+353.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.423617
R$1.423617R$1.423617

+12.88%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7015934
R$1.7015934R$1.7015934

+0.39%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0521076
R$0.0521076R$0.0521076

+3.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001966491
R$0.001966491R$0.001966491

+51.56%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0239778
R$0.0239778R$0.0239778

+28.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$13.465974
R$13.465974R$13.465974

+29.73%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00572976
R$0.00572976R$0.00572976

+10.40%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.28330016
R$1.28330016R$1.28330016

+12.84%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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