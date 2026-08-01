Cotação DeepNode (DN)
O preço ao vivo de DeepNode (DN) hoje é R$ 0.03129, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DN para BRL é de R$ 0.03129 por DN.
DeepNode ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DN. Nas últimas 24 horas, DN foi negociado entre R$ 0.03087 (mínimo) e R$ 0.03374 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, DN movimentou-se +0.57% na última hora e -5.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 338.42K.
BSC
A capitalização de mercado atual de DeepNode é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 338.42K. A oferta em circulação de DN é --, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 3.13M.
+0.57%
+0.48%
-5.33%
-5.33%
Acompanhe as variações de preço de DeepNode para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ +0.0007765
|+0.48%
|30 dias
|R$ -0.04028
|-56.29%
|60 dias
|R$ -0.46606
|-93.71%
|90 dias
|R$ -0.05411
|-63.37%
Hoje, DN registrou uma variação de R$ +0.0007765 (+0.48%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.04028 (-56.29%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, DN teve uma variação de R$ -0.46606 (-93.71%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.05411 (-63.37%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de DeepNode. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de DN é: otimista, otimista 72% | pessimista 28%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|O momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|1-2 compra(s)
|20‑40% de venda
|A maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
|Ponto de pivô
|S2 ≤ Preço < S1
|Entre S2-S1
|Abaixo do pivô central, entrando na zona de preços baixos.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Momentum otimista surgindo.
|Grupo EMA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|BOLL (20,2)
|Médio < Preço ≤ Superior
|Entre a faixa média e a superior
|Relativamente forte, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
【Estrutura de Mercado】 O DN_USDT encontra-se no nível de 0,1551 no período de 4 horas, posicionando-se cerca de 4,7% abaixo do ponto central de 0,1628. O preço está operando entre os suportes S1 (0,1575) e S2 (0,1529), apresentando um espaço considerável em relação ao topo do centro de referência. Diversos indicadores de médias móveis sinalizam uma tendência de compra, enquanto a estrutura hierárquica indica que o preço está localizado na parte inferior da zona-chave do sistema. 【Estado da Momentum】 Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) estão registrando sinais de compra, e o MACD apresenta um padrão de cruzamento positivo. Os indicadores de momentum de curto e médio prazo mantêm uma orientação alinhada, enquanto o RSI permanece dentro de uma faixa neutra. A distribuição do poder de compra e venda atualmente favorece os touros, sem evidências claras de divergência nos indicadores rápidos ou lentos. 【Níveis Chave】 A resistência superior R1 está fixada em 0,1674, aproximadamente 7,9% acima do preço atual. Já o suporte inferior S1 encontra-se em 0,1575, apenas 1,5% abaixo do valor atual, sendo um nível de atenção imediata. O ponto central de 0,1628 serve como referência de médio prazo, enquanto o suporte S2 em 0,1529 representa um nível de defesa mais distante.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de DeepNode pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Para uma compreensão mais aprofundada de DeepNode, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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