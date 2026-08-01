Preço de Bana Protocol hoje

O preço ao vivo de Bana Protocol (BANA) hoje é R$ 0.8509, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BANA para BRL é de R$ 0.8509 por BANA.

Bana Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BANA. Nas últimas 24 horas, BANA foi negociado entre R$ 0.8509 (mínimo) e R$ 0.8509 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BANA movimentou-se 0.00% na última hora e -2.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 0.00.

Informações de mercado de Bana Protocol (BANA)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 850.90MR$ 850.90M R$ 850.90M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Bana Protocol é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 0.00. A oferta em circulação de BANA é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 850.90M.