Preço de Arrow hoje

O preço ao vivo de Arrow (ARROW) hoje é R$ 0.1715, com uma variação de 3.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARROW para BRL é de R$ 0.1715 por ARROW.

Arrow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ARROW. Nas últimas 24 horas, ARROW foi negociado entre R$ 0.1452 (mínimo) e R$ 0.2115 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ARROW movimentou-se +0.88% na última hora e -43.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 75.86K.

Informações de mercado de Arrow (ARROW)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 75.86KR$ 75.86K R$ 75.86K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1.72MR$ 1.72M R$ 1.72M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de Arrow é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 75.86K. A oferta em circulação de ARROW é --, com um fornecimento total de 10000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.72M.