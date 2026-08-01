Cotação Arrow (ARROW)
O preço ao vivo de Arrow (ARROW) hoje é R$ 0.1715, com uma variação de 3.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARROW para BRL é de R$ 0.1715 por ARROW.
Arrow ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ARROW. Nas últimas 24 horas, ARROW foi negociado entre R$ 0.1452 (mínimo) e R$ 0.2115 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, ARROW movimentou-se +0.88% na última hora e -43.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 75.86K.
ROBINHOOD
A capitalização de mercado atual de Arrow é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 75.86K. A oferta em circulação de ARROW é --, com um fornecimento total de 10000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1.72M.
+0.88%
-3.05%
-43.39%
-43.39%
Acompanhe as variações de preço de Arrow para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.027894
|-3.05%
|30 dias
|R$ -0.9585
|-84.83%
|60 dias
|R$ -0.3285
|-65.70%
|90 dias
|R$ -0.3285
|-65.70%
Hoje, ARROW registrou uma variação de R$ -0.027894 (-3.05%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.9585 (-84.83%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ARROW teve uma variação de R$ -0.3285 (-65.70%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.3285 (-65.70%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Arrow. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ARROW: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
ARROW_USDT está operando na faixa de 0,2207 no período de 4 horas. O preço encontra-se em uma pequena margem acima do ponto central S1, em 0,2203. A resistência central em 0,2261 define o limite superior da estrutura atual. No curto prazo, a média móvel apresenta um padrão de sinal de compra. Já a estrutura de tendência de longo prazo mantém um perfil neutro e oscilante. O preço permanece na metade inferior do sistema de pontos centrais. Entre compradores e vendedores, observa-se um equilíbrio temporário próximo ao nível S1. Não há sinais claros de ruptura unidirecional no mercado. O indicador MACD registra uma cruzamento negativo (dead cross). A distribuição do momentum indica pressão de correção no curto prazo. O RSI encontra-se em zona neutra, enquanto as linhas rápidas e lentas mostram sinais de desalinhamento. Há uma divergência entre o impulso de compra de curto prazo e a tendência de médio prazo. A volatilidade permanece em níveis normais. Os valores do KDJ e do StochRSI apontam para a necessidade de ajuste após sobrecompra. A abertura das Bandas de Bollinger está se estreitando, sugerindo que um movimento significativo pode ocorrer em breve. O poder dos touros concentra-se em estruturas microscópicas locais, enquanto os ursos dominam no contexto macro. Falta consistência entre os indicadores quanto à direção predominante. Os suportes próximos estão localizados em 0,2145 (S2), cerca de 2,8% abaixo do preço atual. A resistência imediata encontra-se em 0,2261 (centro), aproximadamente 2,4% acima do valor atual. A resistência de referência mais distante é 0,2319 (R1), enquanto o suporte de referência mais distante fica em 0,2377 (R2) e abaixo. A liquidez crítica está concentrada na faixa entre o nível S1 e o centro.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Arrow pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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