Preço de STOC hoje

O preço ao vivo de STOC (STOC) hoje é R$ 0.5702, com uma variação de 0.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STOC para BRL é de R$ 0.5702 por STOC.

STOC ocupa atualmente a posição #3937 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 STOC. Nas últimas 24 horas, STOC foi negociado entre R$ 0.569 (mínimo) e R$ 0.5703 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 12.457221269861792253, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.1410207664488774825.

No desempenho de curto prazo, STOC movimentou-se +0.10% na última hora e +0.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 11.41K.

Informações de mercado de STOC (STOC)

Classificação No.3937 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 11.41KR$ 11.41K R$ 11.41K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.85BR$ 2.85B R$ 2.85B Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento total 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 Blockchain pública STOCHAIN

A capitalização de mercado atual de STOC é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 11.41K. A oferta em circulação de STOC é 0.00, com um fornecimento total de 4999899952. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.85B.