Preço de YAPE hoje

O preço ao vivo de YAPE (YAPE) hoje é $ 0.00388121, com uma variação de 2.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YAPE para USD é de $ 0.00388121 por YAPE.

YAPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,142, com um fornecimento em circulação de 18.85M YAPE. Nas últimas 24 horas, YAPE foi negociado entre $ 0.00377832 (mínimo) e $ 0.00390203 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.087726, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00342319.

No desempenho de curto prazo, YAPE movimentou-se -0.09% na última hora e +5.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de YAPE (YAPE)

Capitalização de mercado $ 73.14K$ 73.14K $ 73.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.14K$ 73.14K $ 73.14K Fornecimento Circulante 18.85M 18.85M 18.85M Fornecimento total 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

