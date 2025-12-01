Preço de XVGAVA hoje

O preço ao vivo de XVGAVA (XVGAVA) hoje é $ 0.00000312, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XVGAVA para USD é de $ 0.00000312 por XVGAVA.

XVGAVA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,244, com um fornecimento em circulação de 10.00B XVGAVA. Nas últimas 24 horas, XVGAVA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000914, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000271.

No desempenho de curto prazo, XVGAVA movimentou-se -- na última hora e +15.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XVGAVA (XVGAVA)

Capitalização de mercado $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de XVGAVA é $ 31.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XVGAVA é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.24K.