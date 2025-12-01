Preço de xSUI hoje

O preço ao vivo de xSUI (XSUI) hoje é $ 1.55, com uma variação de 3.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XSUI para USD é de $ 1.55 por XSUI.

xSUI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,248,635, com um fornecimento em circulação de 1.45M XSUI. Nas últimas 24 horas, XSUI foi negociado entre $ 1.5 (mínimo) e $ 1.58 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.17, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.32.

No desempenho de curto prazo, XSUI movimentou-se -0.09% na última hora e +11.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de xSUI (XSUI)

Capitalização de mercado $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M Fornecimento Circulante 1.45M 1.45M 1.45M Fornecimento total 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

