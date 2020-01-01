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Principais tokens de Liquid Staked SUI por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Liquid Staked SUI. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0,744785
+0,13%
-0,00%
+2,48%
$ 24,26M
$ 174,01K
2
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0,734412
0,00%
-0,00%
+2,51%
$ 15,70M
$ 112,84K
3
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0,709309
+0,05%
-0,00%
+2,50%
$ 5,88M
$ 5,85
4
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0,736259
-0,03%
-0,00%
+2,12%
$ 2,18M
$ 2,70K
5
xSUI
xSUI
XSUI
$ 0,700678
-0,01%
-0,00%
+2,37%
$ 170,55K
$ 439,61

Perguntas frequentes

O que são tokens de Liquid Staked SUI e por que são populares?
Tokens de Liquid Staked SUI representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 5 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $48.20M.
Qual é o token de Liquid Staked SUI com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Liquid Staked SUI acompanhados na MEXC, HASUI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de -0.00% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Liquid Staked SUI existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 5 tokens de Liquid Staked SUI, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Liquid Staked SUI incluem HASUI, VSUI, SSUI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Liquid Staked SUI?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Liquid Staked SUI é de aproximadamente $48.20M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Liquid Staked SUI, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.