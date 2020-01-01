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Principais tokens de NFT Marketplace por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor NFT Marketplace. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01335
0.00%
-1.33%
-1.54%
$ 37.81M
$ 4.24M
2
ME
ME
ME
$ 0.06301
+0.54%
-0.11%
+5.13%
$ 34.06M
$ 993.03K
3
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.03183
+0.16%
-1.82%
+1.79%
$ 15.52M
$ 1.95M
4
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.00036182
+0.44%
-0.02%
+0.88%
$ 4.00M
$ 29.90K
5
NFTX
NFTX
NFTX
$ 9.34
0.00%
--
0.00%
$ 3.58M
$ 27.88
6
Altura
Altura
ALU
$ 0.002686
+0.22%
-3.90%
-6.60%
$ 2.66M
$ 16.25M
7
ROACORE
ROACORE
ROA
$ 0.00330335
-0.01%
+0.00%
-1.01%
$ 2.59M
$ 16.90K
8
RARI
RARI
RARI
$ 0.080994
+0.65%
-0.15%
-3.07%
$ 1.99M
$ 207.98K
9
LooksCoin
LooksCoin
LOOK
$ 0.00733848
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.43M
$ 9.55K
10
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.005717
0.00%
+0.30%
+108.73%
$ 1.18M
$ 1.25M
11
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01327701
+0.03%
+0.02%
+43.46%
$ 956.88K
$ 1.48K
12
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.00076734
0.00%
--
-0.52%
$ 767.30K
$ 4.86
13
sudoswap
sudoswap
SUDO
$ 0.02879208
0.00%
--
-2.59%
$ 731.31K
$ 145.35
14
Artrade
Artrade
ATR
$ 0.0004872
+0.04%
-1.47%
-6.56%
$ 615.18K
$ 57.36M
15
BORT
BORT
BORT
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+0.01%
-0.01%
-4.36%
$ 422.73K
$ 31.09K
16
Basilisk
Basilisk
BSX
$ 1.066E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 251.24K
--
17
Nafter
Nafter
NAFT
$ 0.00029297
+0.06%
-0.01%
-3.55%
$ 215.68K
$ 619.32
18
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00018597
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--
+17.72%
$ 185.97K
$ 3.32
19
LooksRare
LooksRare
LOOKS
$ 0.00017037
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+0.02%
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$ 169.17K
$ 849.10
20
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01437201
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$ 158.56K
$ 8.91
21
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036186
0.00%
-0.03%
-8.18%
$ 147.45K
$ 86.34
22
BabyUnicorn
BabyUnicorn
BABYU
$ 0.00011754
-0.34%
+0.96%
+128.50%
$ 117.52K
$ 6.66K
23
HoodMarket
HoodMarket
HM
$ 5.455E-5
-9.23%
-24.10%
+26.77%
$ 54.56K
--
24
Virtua
Virtua
TVK
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--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
25
UpOnly
UpOnly
UPO
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--
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$ 27.70K
$ 2.69
26
fxhash
fxhash
FXH
$ 3.527E-5
+0.26%
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-0.98%
$ 18.22K
--
27
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
28
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.04E-5
+0.48%
+4.20%
-43.54%
$ 9.66K
--
29
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.0573
+0.55%
+5.82%
+9.28%
--
$ 1.40M
30
Divo
Divo
DVO
$ 0.0047345
+0.04%
-0.22%
-0.53%
--
$ 8.50M
31
Nodewaves
Nodewaves
NWS
$ 0.000008702
0.00%
+3.25%
-17.63%
--
$ 6.08M

Perguntas frequentes

O que são tokens de NFT Marketplace e por que são populares?
Tokens de NFT Marketplace representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 31 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $109.72M.
Qual é o token de NFT Marketplace com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de NFT Marketplace acompanhados na MEXC, COLLECT apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 5.82% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de NFT Marketplace existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 31 tokens de NFT Marketplace, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de NFT Marketplace incluem BLUR, ME, TNSR. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria NFT Marketplace?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de NFT Marketplace é de aproximadamente $109.72M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor NFT Marketplace, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.