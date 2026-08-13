Preço de x420 hoje

O preço ao vivo de x420 (X420) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de X420 para USD é de $ 0 por X420.

x420 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 128,004, com um fornecimento em circulação de 100.00B X420. Nas últimas 24 horas, X420 foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, X420 movimentou-se -- na última hora e -0.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de x420 (X420)

Capitalização de mercado $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de x420 é $ 128.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de X420 é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 128.00K.