Preço de Wrapped KCS hoje

O preço ao vivo de Wrapped KCS (WKCS) hoje é $ 6.67, com uma variação de 0.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WKCS para USD é de $ 6.67 por WKCS.

Wrapped KCS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 431,347, com um fornecimento em circulação de 64.67K WKCS. Nas últimas 24 horas, WKCS foi negociado entre $ 6.55 (mínimo) e $ 6.67 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 28.74, enquanto a mínima histórica foi de $ 3.59.

No desempenho de curto prazo, WKCS movimentou-se +0.03% na última hora e +1.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 693.31.

Informações de mercado de Wrapped KCS (WKCS)

Capitalização de mercado $ 431.35K$ 431.35K $ 431.35K Volume (24h) $ 693.31$ 693.31 $ 693.31 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 431.35K$ 431.35K $ 431.35K Fornecimento Circulante 64.67K 64.67K 64.67K Fornecimento total 64,667.62382327339 64,667.62382327339 64,667.62382327339

A capitalização de mercado atual de Wrapped KCS é $ 431.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 693.31. A oferta em circulação de WKCS é 64.67K, com um fornecimento total de 64667.62382327339. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 431.35K.