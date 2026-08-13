Preço de Wrapped frxETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped frxETH (WFRXETH) hoje é $ 1,878.83, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WFRXETH para USD é de $ 1,878.83 por WFRXETH.

Wrapped frxETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 202,372, com um fornecimento em circulação de 107.71 WFRXETH. Nas últimas 24 horas, WFRXETH foi negociado entre $ 1,859.48 (mínimo) e $ 1,896.32 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4,912.1, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,390.2.

No desempenho de curto prazo, WFRXETH movimentou-se +0.14% na última hora e -1.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.86K.

Informações de mercado de Wrapped frxETH (WFRXETH)

Capitalização de mercado $ 202.37K$ 202.37K $ 202.37K Volume (24h) $ 32.86K$ 32.86K $ 32.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 202.37K$ 202.37K $ 202.37K Fornecimento Circulante 107.71 107.71 107.71 Fornecimento total 107.71096346613808 107.71096346613808 107.71096346613808

A capitalização de mercado atual de Wrapped frxETH é $ 202.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.86K. A oferta em circulação de WFRXETH é 107.71, com um fornecimento total de 107.71096346613808. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 202.37K.