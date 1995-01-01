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Principais tokens de Fraxtal Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Fraxtal Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.747
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.02%
$ 4.49B
$ 643.79K
4
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 5.95M
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08767
-0.42%
-2.13%
-4.45%
$ 814.41M
$ 2.31M
6
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999073
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 214.97M
$ 8.19M
7
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998365
-0.03%
0.00%
-0.10%
$ 214.77M
$ 5.17M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
9
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.73
-0.07%
-0.00%
-0.65%
$ 86.68M
$ 1.50K
10
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,194.06
-0.09%
-0.00%
-0.72%
$ 81.32M
$ 3.44K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
+0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 437.17K
12
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2997
-0.36%
-1.64%
-4.02%
$ 26.51M
$ 206.47K
13
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.299444
-0.15%
-0.02%
-4.15%
$ 16.08M
$ 140.14K
14
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,962.01
+0.12%
--
-0.76%
$ 7.49M
$ 15.36K
15
Frax Price Index Share
Frax Price Index Share
FPIS
$ 0.082983
0.00%
--
-1.86%
$ 2.40M
$ 11.23
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.998973
0.00%
+0.00%
+0.19%
$ 1.17M
$ 9.68K
17
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999215
-0.03%
0.00%
+0.09%
$ 816.10K
$ 682.99K
18
dTRINITY Staked dUSD
dTRINITY Staked dUSD
SDUSD
$ 1.014
0.00%
--
-0.20%
$ 529.21K
$ 7.54
19
Wrapped frxETH
Wrapped frxETH
WFRXETH
$ 1,877.82
+0.27%
-0.00%
-0.65%
$ 202.26K
$ 40.75K
20
Leviathan Points
Leviathan Points
SQUID
$ 0.00129599
0.00%
--
-0.38%
$ 32.40K
$ 6.59

Perguntas frequentes

O que são tokens de Fraxtal Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Fraxtal Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 20 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $88.17B.
Qual é o token de Fraxtal Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Fraxtal Ecosystem acompanhados na MEXC, LINK apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.16% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Fraxtal Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 20 tokens de Fraxtal Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Fraxtal Ecosystem incluem USDC, LINK, USDE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Fraxtal Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Fraxtal Ecosystem é de aproximadamente $88.17B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Fraxtal Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.