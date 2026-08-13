Preço de Wrapped DOG hoje

O preço ao vivo de Wrapped DOG (WDOG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WDOG para USD é de $ 0 por WDOG.

Wrapped DOG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 81,928, com um fornecimento em circulação de 1000.00M WDOG. Nas últimas 24 horas, WDOG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02859194, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WDOG movimentou-se +0.26% na última hora e +8.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped DOG (WDOG)

Capitalização de mercado $ 81.93K$ 81.93K $ 81.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 81.93K$ 81.93K $ 81.93K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,439.0 999,998,439.0 999,998,439.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped DOG é $ 81.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WDOG é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998439.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 81.93K.