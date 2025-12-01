Preço de Wrapped BESC hoje

O preço ao vivo de Wrapped BESC (WBESC) hoje é $ 2.16, com uma variação de 8.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBESC para USD é de $ 2.16 por WBESC.

Wrapped BESC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,585,174, com um fornecimento em circulação de 736.29K WBESC. Nas últimas 24 horas, WBESC foi negociado entre $ 2.0 (mínimo) e $ 2.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.37, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.99.

No desempenho de curto prazo, WBESC movimentou-se +0.55% na última hora e -5.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped BESC (WBESC)

Capitalização de mercado $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Fornecimento Circulante 736.29K 736.29K 736.29K Fornecimento total 736,285.4825791684 736,285.4825791684 736,285.4825791684

A capitalização de mercado atual de Wrapped BESC é $ 1.59M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WBESC é 736.29K, com um fornecimento total de 736285.4825791684. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.59M.