Preço de Wrapped BEAM hoje

O preço ao vivo de Wrapped BEAM (WBEAM) hoje é $ 0.00832606, com uma variação de 3.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBEAM para USD é de $ 0.00832606 por WBEAM.

Wrapped BEAM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,270,497, com um fornecimento em circulação de 152.60M WBEAM. Nas últimas 24 horas, WBEAM foi negociado entre $ 0.00776538 (mínimo) e $ 0.00808774 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04410877, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00119197.

No desempenho de curto prazo, WBEAM movimentou-se +3.55% na última hora e -7.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 31.80K.

Informações de mercado de Wrapped BEAM (WBEAM)

Capitalização de mercado $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Volume (24h) $ 31.80K$ 31.80K $ 31.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Fornecimento Circulante 152.60M 152.60M 152.60M Fornecimento total 152,596,703.619 152,596,703.619 152,596,703.619

A capitalização de mercado atual de Wrapped BEAM é $ 1.27M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 31.80K. A oferta em circulação de WBEAM é 152.60M, com um fornecimento total de 152596703.619. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.27M.