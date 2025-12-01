Preço de Wrapped Aave Base WETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) hoje é $ 3,139.24, com uma variação de 1.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WABASWETH para USD é de $ 3,139.24 por WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 601,832, com um fornecimento em circulação de 191.83 WABASWETH. Nas últimas 24 horas, WABASWETH foi negociado entre $ 3,096.42 (mínimo) e $ 3,159.22 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7,104.16, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,752.38.

No desempenho de curto prazo, WABASWETH movimentou-se -0.20% na última hora e +7.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Capitalização de mercado $ 601.83K$ 601.83K $ 601.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 601.84K$ 601.84K $ 601.84K Fornecimento Circulante 191.83 191.83 191.83 Fornecimento total 191.8296482153066 191.8296482153066 191.8296482153066

