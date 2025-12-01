Preço de Wrapped 0G hoje

O preço ao vivo de Wrapped 0G (W0G) hoje é $ 1.17, com uma variação de 3.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de W0G para USD é de $ 1.17 por W0G.

Wrapped 0G ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,260,441, com um fornecimento em circulação de 12.14M W0G. Nas últimas 24 horas, W0G foi negociado entre $ 1.16 (mínimo) e $ 1.23 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.94681.

No desempenho de curto prazo, W0G movimentou-se +0.65% na última hora e -9.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped 0G (W0G)

Capitalização de mercado $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Fornecimento Circulante 12.14M 12.14M 12.14M Fornecimento total 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped 0G é $ 14.26M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de W0G é 12.14M, com um fornecimento total de 12139349.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.26M.