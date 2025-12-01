Preço de WISHDOG hoje

O preço ao vivo de WISHDOG (WISHDOG) hoje é $ 0.0001174, com uma variação de 2.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WISHDOG para USD é de $ 0.0001174 por WISHDOG.

WISHDOG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 117,437, com um fornecimento em circulação de 1.00B WISHDOG. Nas últimas 24 horas, WISHDOG foi negociado entre $ 0.00011437 (mínimo) e $ 0.00011891 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00324898, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006277.

No desempenho de curto prazo, WISHDOG movimentou-se -0.09% na última hora e +50.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WISHDOG (WISHDOG)

Capitalização de mercado $ 117.44K$ 117.44K $ 117.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 117.44K$ 117.44K $ 117.44K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WISHDOG é $ 117.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WISHDOG é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 117.44K.