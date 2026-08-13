Preço de VinuChain hoje

O preço ao vivo de VinuChain (VC) hoje é $ 0, com uma variação de 10.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VC para USD é de $ 0 por VC.

VinuChain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 292,614, com um fornecimento em circulação de 971.29M VC. Nas últimas 24 horas, VC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.225747, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VC movimentou-se -0.35% na última hora e +28.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 71.31K.

Informações de mercado de VinuChain (VC)

Capitalização de mercado $ 292.61K$ 292.61K $ 292.61K Volume (24h) $ 71.31K$ 71.31K $ 71.31K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 292.61K$ 292.61K $ 292.61K Fornecimento Circulante 971.29M 971.29M 971.29M Fornecimento total 971,293,104.0660058 971,293,104.0660058 971,293,104.0660058

A capitalização de mercado atual de VinuChain é $ 292.61K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 71.31K. A oferta em circulação de VC é 971.29M, com um fornecimento total de 971293104.0660058. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 292.61K.