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Principais tokens de Proof of Stake (PoS) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Proof of Stake (PoS). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,896.5
+0.12%
-0.24%
-0.52%
$ 227.72B
$ 92.27K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 614.41
+0.10%
-0.16%
+4.40%
$ 82.60B
$ 16.26K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.2
-0.07%
-0.14%
+4.87%
$ 44.19B
$ 378.88K
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3358
0.00%
+0.24%
+2.63%
$ 31.86B
$ 15.86M
5
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.88
+0.30%
+4.05%
+3.01%
$ 14.39B
$ 13.15K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1833
0.00%
-1.82%
-8.10%
$ 6.69B
$ 13.69M
7
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.341
+0.15%
-1.47%
+0.75%
$ 3.60B
$ 832.64K
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.5
+0.67%
+3.19%
+1.66%
$ 2.81B
$ 55.87K
9
$ 0.6879
+0.13%
-0.26%
+2.80%
$ 2.78B
$ 886.52K
10
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6677
+0.23%
-1.07%
+2.09%
$ 2.15B
$ 687.40K
11
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7748
-0.03%
-2.51%
-4.48%
$ 1.31B
$ 966.93K
12
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08848
-0.52%
-0.36%
+0.14%
$ 948.10M
$ 1.89M
13
Gate
Gate
GT
$ 6.76
-0.29%
+0.00%
+2.27%
$ 720.26M
$ 713.96K
14
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.398
+0.29%
-2.17%
+3.55%
$ 718.72M
$ 202.71K
15
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07909
+0.10%
-2.84%
-11.16%
$ 706.35M
$ 999.79K
16
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08862
+0.26%
-0.33%
-0.80%
$ 684.06M
$ 16.70M
17
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5674
+0.14%
-1.63%
-3.36%
$ 471.23M
$ 134.16K
18
Injective
Injective
INJ
$ 4.631
-0.21%
+1.17%
+4.36%
$ 466.66M
$ 200.92K
19
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00805112
-0.07%
-0.01%
+0.09%
$ 454.18M
$ 8.16K
20
DASH
DASH
DASH
$ 30.29
+0.03%
-0.82%
-1.37%
$ 386.15M
$ 10.32K
21
TIA
TIA
TIA
$ 0.3067
+0.03%
-0.52%
-7.35%
$ 282.88M
$ 1.12M
22
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1958
-0.15%
-0.51%
-2.25%
$ 212.35M
$ 274.78K
23
Decred
Decred
DCR
$ 12.183
+0.43%
-6.71%
-3.71%
$ 212.01M
$ 8.25K
24
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.53366
+0.15%
+0.03%
+13.71%
$ 158.33M
$ 4.32M
25
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03434
-0.09%
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+1.15%
$ 154.19M
$ 1.81M
26
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.00157
-0.13%
-0.95%
+11.50%
$ 150.93M
$ 50.99M
27
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01344
+0.22%
-3.10%
-6.66%
$ 145.96M
$ 5.11M
28
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4246
+0.12%
-0.96%
-3.79%
$ 143.30M
$ 386.75K
29
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.499
-0.37%
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-4.86%
$ 129.57M
$ 70.70K
30
NEO
NEO
NEO
$ 1.679
-0.06%
-4.05%
-8.54%
$ 118.58M
$ 42.20K
31
ONYXCOIN
ONYXCOIN
XCN
$ 0.00293
0.00%
-1.40%
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$ 112.86M
$ 380.77K
32
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.63
-0.04%
-2.30%
-1.68%
$ 79.36M
$ 26.48K
33
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6655
+0.09%
+0.72%
+0.63%
$ 69.50M
$ 95.49K
34
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0896
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$ 67.18M
$ 27.23K
35
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03256
+0.21%
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$ 54.50M
$ 1.92M
36
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.00724
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$ 53.66M
$ 7.44M
37
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.887
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-2.97%
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$ 52.81M
$ 20.30K
38
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03817
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-1.08%
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$ 1.77M
39
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005395
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$ 41.42M
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40
CELO
CELO
CELO
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41
$ 0.06664
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$ 669.70K
42
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03525
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-7.34%
$ 35.34M
$ 1.46M
43
CASPER
CASPER
CSPR
$ 0.002201
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44
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
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45
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
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46
Rocket Pool
Rocket Pool
RPL
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$ 42.54K
47
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
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$ 1.05M
48
Waves
Waves
WAVES
$ 0.1959
-0.15%
-2.20%
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$ 25.42M
$ 382.77K
49
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02996
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-1.03%
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$ 23.22M
$ 1.89M
50
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02484175
-0.44%
-0.00%
-14.43%
$ 23.17M
$ 5.96M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Proof of Stake (PoS) e por que são populares?
Tokens de Proof of Stake (PoS) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 119 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $428.51B.
Qual é o token de Proof of Stake (PoS) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Proof of Stake (PoS) acompanhados na MEXC, QIE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 16.46% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Proof of Stake (PoS) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 119 tokens de Proof of Stake (PoS), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Proof of Stake (PoS) incluem ETH, BNB, SOL. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Proof of Stake (PoS)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Proof of Stake (PoS) é de aproximadamente $428.51B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Proof of Stake (PoS), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.