Preço de Urizen hoje

O preço ao vivo de Urizen (URI) hoje é $ 0, com uma variação de 0,32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de URI para USD é de $ 0 por URI.

Urizen ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 32.869, com um fornecimento em circulação de 100,00B URI. Nas últimas 24 horas, URI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, URI movimentou-se +%0,37 na última hora e -%7,96 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Urizen (URI)

Capitalização de mercado $ 32,87K$ 32,87K $ 32,87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 32,87K$ 32,87K $ 32,87K Fornecimento Circulante 100,00B 100,00B 100,00B Fornecimento total 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

A capitalização de mercado atual de Urizen é $ 32,87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de URI é 100,00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 32,87K.