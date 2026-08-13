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O preço ao vivo de StonkBroker hoje é 0.025385 BRL. A capitalização de mercado de STONKBROKER é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de STONKBROKER para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de StonkBroker hoje é 0.025385 BRL. A capitalização de mercado de STONKBROKER é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de STONKBROKER para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação StonkBroker (STONKBROKER)

Preço em tempo real de 1 STONKBROKER para BRL

R$0.13174815
R$0.13174815R$0.13174815
-12.54%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de StonkBroker (STONKBROKER)
Última atualização da página: 2026-08-13 08:39:41 (UTC+8)

Preço de StonkBroker hoje

O preço ao vivo de StonkBroker (STONKBROKER) hoje é R$ 0.025385, com uma variação de 12.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STONKBROKER para BRL é de R$ 0.025385 por STONKBROKER.

StonkBroker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STONKBROKER. Nas últimas 24 horas, STONKBROKER foi negociado entre R$ 0.023194 (mínimo) e R$ 0.038556 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, STONKBROKER movimentou-se -6.68% na última hora e +42.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 101.40K.

Informações de mercado de StonkBroker (STONKBROKER)

--
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R$ 101.40K
R$ 101.40KR$ 101.40K

R$ 69.05M
R$ 69.05MR$ 69.05M

--
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2,720,000,000
2,720,000,000 2,720,000,000

ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de StonkBroker é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 101.40K. A oferta em circulação de STONKBROKER é --, com um fornecimento total de 2720000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 69.05M.

Histórico de preço de StonkBroker BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.023194
R$ 0.023194R$ 0.023194
Mínimo 24h
R$ 0.038556
R$ 0.038556R$ 0.038556
Máximo 24h

R$ 0.023194
R$ 0.023194R$ 0.023194

R$ 0.038556
R$ 0.038556R$ 0.038556

--
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--
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-6.68%

-12.54%

+42.43%

+42.43%

Histórico de preços de StonkBroker (STONKBROKER) em BRL

Acompanhe as variações de preço de StonkBroker para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.01889003-12.54%
30 diasR$ +0.024885+4,977.00%
60 diasR$ +0.024885+4,977.00%
90 diasR$ +0.024885+4,977.00%
Variação de preço de StonkBroker hoje

Hoje, STONKBROKER registrou uma variação de R$ -0.01889003 (-12.54%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de StonkBroker

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.024885 (+4,977.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de StonkBroker

Expandindo a visualização para 60 dias, STONKBROKER teve uma variação de R$ +0.024885 (+4,977.00%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de StonkBroker

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.024885 (+4,977.00%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de StonkBroker (STONKBROKER)!

Confira agora a página de histórico de preço do StonkBroker.

Análise para StonkBroker

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de StonkBroker. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de StonkBroker hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de STONKBROKER é: otimista, otimista 55% | pessimista 45%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJGolden CrossK > DO momentum de curto prazo está se aquecendo, com a temperatura subindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
Ponto de pivôPreço < S2Abaixo de S2Mais barato do que a faixa recente considerada "mais barata", em um patamar baixo.
MACDGolden CrossDIF > DEAMomentum otimista surgindo.
Grupo EMA1-2 compra(s)20‑40% de vendaA maioria das médias móveis aponta para baixo, com alinhamento de baixa.
BOLL (20,2)Médio < Preço ≤ SuperiorEntre a faixa média e a superiorRelativamente forte, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

STONKBROKER_USDT está operando abaixo do ponto central de 0,035884 no período de 4 horas. O preço atual, de 0,032782, encontra-se na região inferior entre o nível S2 e o centro do canal. No curto prazo, a combinação das médias móveis apresenta um padrão de sinal de compra. A estrutura de preços permanece oscilando próximo à linha inferior do canal descendente. O indicador MACD formou um cruzamento de alta, com as linhas rápida e lenta começando a convergir para cima. O valor do RSI encontra-se em uma zona neutra. Os índices KDJ e StochRSI não apontam condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. As bandas de Bollinger estão se estreitando, evidenciando uma compressão da volatilidade. A divergência entre compradores e vendedores diminuiu na faixa de preço atual, e a distribuição do impulso parece relativamente equilibrada. A principal resistência próxima é o ponto central S2, em 0,033379, que fica aproximadamente 1,8% acima do preço atual. A resistência secundária está localizada no nível S1, em 0,034764. Já no lado baixo, o suporte imediato dependerá da validade do último mínimo anterior. Em termos mais distantes, o ponto central de 0,035884 serve como referência importante, situado a cerca de 9,4% acima do preço atual. Além disso, o nível R1, em 0,037269, representa uma barreira de pressão mais distante.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de StonkBroker?

Os preços do STONKBROKER são influenciados pelo sentimento do mercado, pelo volume de negociação e pelas tendências mais amplas do setor de criptomoedas. Por ser um token meme ou de baixa capitalização, apresenta alta volatilidade, sendo afetado pelo hype nas redes sociais, pelo engajamento da comunidade e pelo comércio especulativo. Além disso, os níveis de liquidez, as listagens em exchanges e o desempenho geral do Bitcoin também exercem impacto significativo sobre seu valor.

Por que as pessoas querem saber o preço de StonkBroker hoje?

Os investidores acompanham as cotações da StonkBroker (STONKBROKER) para avaliar o valor de sua carteira, identificar oportunidades de negociação e mensurar o sentimento do mercado. Dados em tempo real ajudam a tomar decisões rápidas de compra ou venda, gerenciar riscos e detectar tendências nessa classe de ativos volátil, visando a maximização de lucros.

Previsão de preço para StonkBroker

Previsão de preço de StonkBroker (STONKBROKER) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de STONKBROKER em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de StonkBroker (STONKBROKER) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de StonkBroker pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço StonkBroker pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de STONKBROKER para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de StonkBroker.

Como comprar e investir em StonkBroker em Brasil

Pronto para começar com StonkBroker? Comprar STONKBROKER é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar StonkBroker. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de StonkBroker (STONKBROKER).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e StonkBroker será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar StonkBroker(STONKBROKER)

O que você pode fazer com StonkBroker

Possuir StonkBroker permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar StonkBroker (STONKBROKER) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é StonkBroker (STONKBROKER)

STONKBROKER is a meme coin.

Recurso StonkBroker

Para uma compreensão mais aprofundada de StonkBroker, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do StonkBroker
Explorador de blocos

Categoria :

Robinhood Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre StonkBroker

Última atualização da página: 2026-08-13 08:39:41 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o StonkBroker (STONKBROKER)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre StonkBroker

STONKBROKERUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em STONKBROKER com alavancagem. Explore a negociação de futuros de STONKBROKERUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie StonkBroker (STONKBROKER) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o StonkBroker.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
STONKBROKER/USD1
R$0.12813072
R$0.12813072R$0.12813072
-13.78%
1.69M (USDT)
STONKBROKER/USDT
R$0.12823452
R$0.12823452R$0.12823452
-14.89%
3.20M (USDT)

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.0936795
R$0.0936795R$0.0936795

-9.75%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1171902
R$0.1171902R$0.1171902

+464.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.332273
R$1.332273R$1.332273

+5.63%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6105089
R$1.6105089R$1.6105089

-4.97%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0492531
R$0.0492531R$0.0492531

-1.96%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001923414
R$0.001923414R$0.001923414

+48.24%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0270918
R$0.0270918R$0.0270918

+45.00%

aPriori

aPriori

APR

R$3.1499667
R$3.1499667R$3.1499667

+40.68%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.30728834
R$1.30728834R$1.30728834

+14.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

R$12.910125
R$12.910125R$12.910125

+24.37%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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STONKBROKER
STONKBROKER
BRL
BRL

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