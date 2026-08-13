Preço de StonkBroker hoje

O preço ao vivo de StonkBroker (STONKBROKER) hoje é R$ 0.025385, com uma variação de 12.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STONKBROKER para BRL é de R$ 0.025385 por STONKBROKER.

StonkBroker ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- STONKBROKER. Nas últimas 24 horas, STONKBROKER foi negociado entre R$ 0.023194 (mínimo) e R$ 0.038556 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, STONKBROKER movimentou-se -6.68% na última hora e +42.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 101.40K.

Informações de mercado de StonkBroker (STONKBROKER)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 101.40KR$ 101.40K R$ 101.40K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 69.05MR$ 69.05M R$ 69.05M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

A capitalização de mercado atual de StonkBroker é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 101.40K. A oferta em circulação de STONKBROKER é --, com um fornecimento total de 2720000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 69.05M.