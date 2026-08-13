Qual é o preço em tempo real de Unitas Gold hoje?

O preço atual de Unitas Gold está em R$20958.9161120282328000, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para XGLD?

XGLD foi negociado entre R$20857.1441244234441000 e R$21052.9712674857357000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Unitas Gold está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica XGLD está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que XGLD está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Unitas Gold?

Com uma capitalização de mercado de R$60608916.68496640911000, Unitas Gold ocupa a posição #1058, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial XGLD tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Unitas Gold se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$21847.5043228582269000, enquanto o ATL é de R$19760.4519921150219000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de XGLD?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (2891.636707 tokens), o desempenho da categoria dentro de BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.