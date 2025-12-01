Preço de Umbra hoje

O preço ao vivo de Umbra (UMBRA) hoje é $ 1.77, com uma variação de 10.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UMBRA para USD é de $ 1.77 por UMBRA.

Umbra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,716,506, com um fornecimento em circulação de 10.00M UMBRA. Nas últimas 24 horas, UMBRA foi negociado entre $ 1.47 (mínimo) e $ 1.82 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.48, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.488767.

No desempenho de curto prazo, UMBRA movimentou-se -0.96% na última hora e +201.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Umbra (UMBRA)

Capitalização de mercado $ 17.72M$ 17.72M $ 17.72M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.49M$ 50.49M $ 50.49M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 28,500,000.0 28,500,000.0 28,500,000.0

