Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar

Principais tokens de MetaDAO Launchpad por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor MetaDAO Launchpad. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.616545
0.00%
-0.01%
-4.89%
$ 7.04M
$ 17.41K
2
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.197809
-0.36%
-0.12%
-25.62%
$ 2.74M
$ 77.54K
3
Omnipair
Omnipair
OMFG
$ 0.165463
0.00%
-0.01%
-6.72%
$ 2.28M
$ 5.35K
4
Loyal
Loyal
LOYAL
$ 0.144452
0.00%
0.00%
-2.01%
$ 1.80M
$ 0.09
5
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.122711
0.00%
+0.01%
-8.52%
$ 1.58M
$ 2.13K
6
Rip Cars
Rip Cars
CARS
$ 0.054957
-0.57%
+0.01%
+30.13%
$ 708.94K
$ 11.92K
7
Paystream
Paystream
PAYS
$ 0.03035699
0.00%
--
+0.04%
$ 97.25K
$ 0.01
8
P2P
P2P
P2P
$ 0.00003301
0.00%
-3.20%
-0.30%
--
$ 529.36M
9
Avici
Avici
AVICI
$ 0.464
-0.47%
-0.79%
-8.22%
--
$ 136.09K

Perguntas frequentes

O que são tokens de MetaDAO Launchpad e por que são populares?
Tokens de MetaDAO Launchpad representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 9 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $16.26M.
Qual é o token de MetaDAO Launchpad com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de MetaDAO Launchpad acompanhados na MEXC, LASO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.01% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de MetaDAO Launchpad existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 9 tokens de MetaDAO Launchpad, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de MetaDAO Launchpad incluem SOLO, UMBRA, OMFG. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria MetaDAO Launchpad?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de MetaDAO Launchpad é de aproximadamente $16.26M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor MetaDAO Launchpad, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.