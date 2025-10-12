O preço ao vivo de TriviAgent by Virtuals hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRIVI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRIVI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de TriviAgent by Virtuals hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRIVI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRIVI facilmente na MEXC agora.

Preço de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Preço em tempo real de 1 TRIVI para USD

$0.00029311
$0.00029311$0.00029311
0.00%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações.
Gráfico de preço em tempo real de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:56:26 (UTC+8)

Informações de preço de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-0.01%

-38.77%

-38.77%

O preço em tempo real de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) é --. Nas últimas 24 horas, TRIVI foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRIVI é $ 0.00483987, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRIVI variou +0.46% na última hora, -0.01% nas últimas 24 horas e -38.77% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

$ 148.52K
$ 148.52K$ 148.52K

--
----

$ 292.81K
$ 292.81K$ 292.81K

507.21M
507.21M 507.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TriviAgent by Virtuals é $ 148.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRIVI é 507.21M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 292.81K.

Histórico de preços de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de TriviAgent by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de TriviAgent by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de TriviAgent by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de TriviAgent by Virtuals em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.01%
30 dias$ 0-30.73%
60 dias$ 0-75.50%
90 dias$ 0--

O que é TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Previsão de preço do TriviAgent by Virtuals (em USD)

Quanto valerá TriviAgent by Virtuals (TRIVI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em TriviAgent by Virtuals (TRIVI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para TriviAgent by Virtuals.

Confira a previsão de preço de TriviAgent by Virtuals agora!

TRIVI para moedas locais

Tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Compreender a tokenomics de TriviAgent by Virtuals (TRIVI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TRIVI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Quanto vale hoje o TriviAgent by Virtuals (TRIVI)?
O preço ao vivo de TRIVI em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TRIVI para USD?
O preço atual de TRIVI para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de TriviAgent by Virtuals?
A capitalização de mercado de TRIVI é $ 148.52K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TRIVI?
O fornecimento circulante de TRIVI é de 507.21M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRIVI?
TRIVI atingiu um preço máximo histórico de 0.00483987 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRIVI?
TRIVI atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de TRIVI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRIVI é -- USD.
TRIVI vai subir ainda este ano?
TRIVI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRIVI para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:56:26 (UTC+8)

