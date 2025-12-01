Preço de Totakeke hoje

O preço ao vivo de Totakeke (TOTAKEKE) hoje é $ 0.00002927, com uma variação de 5.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TOTAKEKE para USD é de $ 0.00002927 por TOTAKEKE.

Totakeke ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,272, com um fornecimento em circulação de 1.00B TOTAKEKE. Nas últimas 24 horas, TOTAKEKE foi negociado entre $ 0.00002926 (mínimo) e $ 0.00003175 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00283601, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002787.

No desempenho de curto prazo, TOTAKEKE movimentou-se -0.12% na última hora e -1.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Totakeke (TOTAKEKE)

Capitalização de mercado $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.27K$ 29.27K $ 29.27K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Totakeke é $ 29.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TOTAKEKE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.27K.