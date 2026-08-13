Preço de Thirdfy hoje

O preço ao vivo de Thirdfy (TFY) hoje é $ 0,0012122, com uma variação de 3,51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TFY para USD é de $ 0,0012122 por TFY.

Thirdfy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 124.142, com um fornecimento em circulação de 102,44M TFY. Nas últimas 24 horas, TFY foi negociado entre $ 0,00120219 (mínimo) e $ 0,00135824 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,0215127, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,00115332.

No desempenho de curto prazo, TFY movimentou-se +0,73% na última hora e -9,39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 365,39.

Informações de mercado de Thirdfy (TFY)

Capitalização de mercado $ 124,14K$ 124,14K $ 124,14K Volume (24h) $ 365,39$ 365,39 $ 365,39 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 710,60K$ 710,60K $ 710,60K Fornecimento Circulante 102,44M 102,44M 102,44M Fornecimento total 584.960.000,0 584.960.000,0 584.960.000,0

A capitalização de mercado atual de Thirdfy é $ 124,14K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 365,39. A oferta em circulação de TFY é 102,44M, com um fornecimento total de 584960000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 710,60K.