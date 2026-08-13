Preço de Taker Protocol hoje

O preço ao vivo de Taker Protocol (TAKER) hoje é $ 0, com uma variação de 32.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TAKER para USD é de $ 0 por TAKER.

Taker Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,342.48, com um fornecimento em circulação de 170.01M TAKER. Nas últimas 24 horas, TAKER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.077041, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TAKER movimentou-se -0.00% na última hora e -3.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Taker Protocol (TAKER)

Capitalização de mercado $ 14.34K$ 14.34K $ 14.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 84.36K$ 84.36K $ 84.36K Fornecimento Circulante 170.01M 170.01M 170.01M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Taker Protocol é $ 14.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TAKER é 170.01M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.36K.