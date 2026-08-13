Qual é o preço atual de Suilend?

Suilend está sendo negociado a R$0.2492273709750110475000, com uma variação de preço de -0.34% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Suilend é de R$19.9435012637646000, enquanto o ATL é de R$0.2337748655837681523000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de SEND hoje?

A capitalização de mercado está em R$18409264.74870507294000, colocando o ativo no #1789 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Suilend?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com SEND.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 73864668.85288066 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Suilend se enquadra?

Suilend faz parte da classificação Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Sui Ecosystem, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de SEND?

Operar na rede -- permite que SEND aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.