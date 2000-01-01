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Principais tokens de protocolos de empréstimo e financiamento por capitalização de mercado

Protocolos de empréstimo e financiamento são aplicações centrais de DeFi que permitem aos usuários fornecer ativos para obter rendimento ou utilizá-los como garantia para empréstimos em criptomoedas. Essas redes permissionless utilizam contratos inteligentes para automatizar taxas de juros com base na dinâmica de oferta e demanda em tempo real. Tokens nativos são geralmente utilizados para governança descentralizada, compartilhamento de receita e incentivo à liquidez do protocolo.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.36
+0.10%
-1.87%
-1.60%
$ 1.36B
$ 1.41K
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9658
+0.12%
-0.49%
+3.98%
$ 989.99M
$ 29.61K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.77
0.00%
0.00%
+1.08%
$ 280.52M
$ 101.42K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15084
+1.00%
-0.37%
-1.84%
$ 178.57M
$ 402.24K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.31
-0.55%
0.00%
+0.49%
$ 162.90M
$ 3.38K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.0184
+0.55%
+0.49%
-9.34%
$ 89.23M
$ 3.07M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 53.547
+0.26%
+0.20%
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$ 53.53M
$ 2.59K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.667
+0.02%
-1.80%
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$ 43.85M
$ 20.07K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01414
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$ 39.67M
$ 6.36M
10
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01505
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$ 28.97M
$ 3.58M
11
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2091
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$ 28.78M
$ 77.28K
12
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
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$ 28.13M
$ 3.39M
13
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
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$ 26.98M
$ 933.25K
14
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
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-0.26%
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$ 3.20T
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
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+0.37%
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16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
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-0.84%
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$ 15.16M
$ 702.69K
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.825
+0.23%
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$ 135.30K
18
Moonwell
Moonwell
WELL
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$ 13.14M
$ 69.39K
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
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+0.27%
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$ 2.79M
20
BENQI
BENQI
BENQI
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+0.38%
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$ 9.58M
$ 39.79M
21
Wise
Wise
WISE
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-0.00%
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$ 8.88M
$ 1.35K
22
Abelian
Abelian
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23
Xauras
Xauras
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24
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
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25
Grove
Grove
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26
Suilend
Suilend
SEND
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$ 346.34
27
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
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28
Gearbox
Gearbox
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29
HyperLend
HyperLend
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30
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Blend
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31
Goldfinch
Goldfinch
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32
Avalon
Avalon
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33
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TrueFi
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34
Hatom
Hatom
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35
Scallop
Scallop
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36
Reservoir
Reservoir
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37
Seamless Protocol
Seamless Protocol
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38
MEZO
MEZO
MEZO
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39
Radiant Capital
Radiant Capital
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40
Notional Finance
Notional Finance
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--
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$ 2.30
41
Nostra
Nostra
NSTR
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$ 531.08K
$ 2.63
42
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
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43
Celsius Network
Celsius Network
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44
Silo Finance
Silo Finance
SILO
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LO0P
LO0P
LO0P
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46
BendDAO
BendDAO
BEND
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--
47
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
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48
Paystream
Paystream
PAYS
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--
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$ 97.25K
$ 0.01
49
dForce
dForce
DF
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$ 96.21K
--
50
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00062425
-0.10%
-0.01%
+2.97%
$ 94.68K
$ 800.93

Perguntas frequentes

Como funcionam os protocolos de empréstimo e tomada de empréstimo descentralizados sem bancos tradicionais?
Os protocolos de empréstimo descentralizados funcionam através de contratos inteligentes que agregam liquidez de depositantes e automaticamente os associam a mutuários, eliminando a necessidade de intermediários bancários e verificações de crédito.
O que é sobrecolateralização em empréstimos de finanças descentralizadas (DeFi)?
Como o DeFi é amplamente anónimo, a sobrecolateralização exige que os mutuários depositem ativos com valor superior ao da criptomoeda que desejam emprestar. Isso garante que os credores serão sempre reembolsados, mesmo que o mutuário entre em incumprimento.
Como são determinadas as taxas de juros em protocolos de empréstimo de criptomoedas?
As taxas de juros em protocolos de empréstimo de criptomoedas são determinadas de forma algorítmica em tempo real com base na taxa de utilização do pool de liquidez. Uma elevada procura de empréstimos aumenta automaticamente as taxas de juros para atrair mais depositantes.
Qual é o papel dos mecanismos de liquidação na segurança das plataformas de empréstimo DeFi?
Os mecanismos de liquidação protegem a solvência do protocolo. Se o valor da colateral de um mutuário cair abaixo de um limiar específico devido à volatilidade do mercado, contratos inteligentes vendem automaticamente a colateral para pagar a dívida e proteger os credores.

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