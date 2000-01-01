Protocolos de empréstimo e financiamento são aplicações centrais de DeFi que permitem aos usuários fornecer ativos para obter rendimento ou utilizá-los como garantia para empréstimos em criptomoedas. Essas redes permissionless utilizam contratos inteligentes para automatizar taxas de juros com base na dinâmica de oferta e demanda em tempo real. Tokens nativos são geralmente utilizados para governança descentralizada, compartilhamento de receita e incentivo à liquidez do protocolo.
A inclusão de ativos digitais no setor Lending/Borrowing Protocols, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.