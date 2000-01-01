Protocolos de empréstimo e financiamento são aplicações centrais de DeFi que permitem aos usuários fornecer ativos para obter rendimento ou utilizá-los como garantia para empréstimos em criptomoedas. Essas redes permissionless utilizam contratos inteligentes para automatizar taxas de juros com base na dinâmica de oferta e demanda em tempo real. Tokens nativos são geralmente utilizados para governança descentralizada, compartilhamento de receita e incentivo à liquidez do protocolo.

Os flash loans são empréstimos altamente avançados e sem colateral, nos quais o empréstimo e o reembolso devem ocorrer dentro do mesmo bloco de transação na blockchain. Se o reembolso falhar, toda a transação é instantaneamente revertida como se nunca tivesse acontecido.

Os tokens nativos dos protocolos de empréstimo são principalmente utilizados para votação em governação descentralizada (como decidir quais novos ativos suportar) e para distribuir receita do protocolo ou incentivos de liquidez aos utilizadores ativos.

Os mecanismos de liquidação protegem a solvência do protocolo. Se o valor da colateral de um mutuário cair abaixo de um limiar específico devido à volatilidade do mercado, contratos inteligentes vendem automaticamente a colateral para pagar a dívida e proteger os credores.

As taxas de juros em protocolos de empréstimo de criptomoedas são determinadas de forma algorítmica em tempo real com base na taxa de utilização do pool de liquidez. Uma elevada procura de empréstimos aumenta automaticamente as taxas de juros para atrair mais depositantes.

Como o DeFi é amplamente anónimo, a sobrecolateralização exige que os mutuários depositem ativos com valor superior ao da criptomoeda que desejam emprestar. Isso garante que os credores serão sempre reembolsados, mesmo que o mutuário entre em incumprimento.

Os protocolos de empréstimo descentralizados funcionam através de contratos inteligentes que agregam liquidez de depositantes e automaticamente os associam a mutuários, eliminando a necessidade de intermediários bancários e verificações de crédito.

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