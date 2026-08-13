Preço de Stray Dog hoje

O preço ao vivo de Stray Dog (STRAYDOG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STRAYDOG para USD é de $ 0 por STRAYDOG.

Stray Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,422, com um fornecimento em circulação de 690.00M STRAYDOG. Nas últimas 24 horas, STRAYDOG foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00812607, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STRAYDOG movimentou-se -- na última hora e -2.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Stray Dog (STRAYDOG)

Capitalização de mercado $ 50.42K$ 50.42K $ 50.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.42K$ 50.42K $ 50.42K Fornecimento Circulante 690.00M 690.00M 690.00M Fornecimento total 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Stray Dog é $ 50.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STRAYDOG é 690.00M, com um fornecimento total de 690000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.42K.