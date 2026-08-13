Preço de SessionX hoje

O preço ao vivo de SessionX (SXS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SXS para USD é de $ 0 por SXS.

SessionX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 221,368, com um fornecimento em circulação de 1.00B SXS. Nas últimas 24 horas, SXS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00513301, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SXS movimentou-se 0.00% na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.70.

Informações de mercado de SessionX (SXS)

Capitalização de mercado $ 221.37K$ 221.37K $ 221.37K Volume (24h) $ 9.70$ 9.70 $ 9.70 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 221.37K$ 221.37K $ 221.37K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SessionX é $ 221.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.70. A oferta em circulação de SXS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 221.37K.