Preço de Seraph by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Seraph by Virtuals (SERAPH) hoje é $ 0, com uma variação de 3.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SERAPH para USD é de $ 0 por SERAPH.

Seraph by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,186, com um fornecimento em circulação de 999.55M SERAPH. Nas últimas 24 horas, SERAPH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03859149, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SERAPH movimentou-se -- na última hora e +6.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Seraph by Virtuals (SERAPH)

Capitalização de mercado $ 22.19K$ 22.19K $ 22.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.19K$ 22.19K $ 22.19K Fornecimento Circulante 999.55M 999.55M 999.55M Fornecimento total 999,550,515.6162387 999,550,515.6162387 999,550,515.6162387

A capitalização de mercado atual de Seraph by Virtuals é $ 22.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SERAPH é 999.55M, com um fornecimento total de 999550515.6162387. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.19K.