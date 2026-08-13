Preço de Ryotaro hoje

O preço ao vivo de Ryotaro (TARO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TARO para USD é de $ 0 por TARO.

Ryotaro ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,892, com um fornecimento em circulação de 999.94M TARO. Nas últimas 24 horas, TARO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00143188, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TARO movimentou-se +0.23% na última hora e -27.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ryotaro (TARO)

Capitalização de mercado $ 40.89K$ 40.89K $ 40.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.89K$ 40.89K $ 40.89K Fornecimento Circulante 999.94M 999.94M 999.94M Fornecimento total 999,935,637.3831049 999,935,637.3831049 999,935,637.3831049

A capitalização de mercado atual de Ryotaro é $ 40.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TARO é 999.94M, com um fornecimento total de 999935637.3831049. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.89K.