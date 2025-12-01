Preço de Rue Cat hoje

O preço ao vivo de Rue Cat (RUECAT) hoje é $ 0.0001081, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUECAT para USD é de $ 0.0001081 por RUECAT.

Rue Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 61,609, com um fornecimento em circulação de 566.10M RUECAT. Nas últimas 24 horas, RUECAT foi negociado entre $ 0.00010654 (mínimo) e $ 0.00011037 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00086682, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00007988.

No desempenho de curto prazo, RUECAT movimentou-se -0.02% na última hora e +8.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rue Cat (RUECAT)

Capitalização de mercado $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K Fornecimento Circulante 566.10M 566.10M 566.10M Fornecimento total 566,095,437.743317 566,095,437.743317 566,095,437.743317

