Preço de ROBO hoje

O preço ao vivo de ROBO ($ROBO) hoje é $ 0, com uma variação de 2.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $ROBO para USD é de $ 0 por $ROBO.

ROBO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,006.81, com um fornecimento em circulação de 999.67M $ROBO. Nas últimas 24 horas, $ROBO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $ROBO movimentou-se -2.10% na última hora e -57.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ROBO ($ROBO)

Capitalização de mercado $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K Fornecimento Circulante 999.67M 999.67M 999.67M Fornecimento total 999,666,451.251066 999,666,451.251066 999,666,451.251066

A capitalização de mercado atual de ROBO é $ 8.01K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $ROBO é 999.67M, com um fornecimento total de 999666451.251066. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.01K.