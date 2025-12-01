Preço de Ripplebids hoje

O preço ao vivo de Ripplebids (XRPB-SOL) hoje é $ 0.00000731, com uma variação de 22.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XRPB-SOL para USD é de $ 0.00000731 por XRPB-SOL.

Ripplebids ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,305.3, com um fornecimento em circulação de 999.76M XRPB-SOL. Nas últimas 24 horas, XRPB-SOL foi negociado entre $ 0.00000597 (mínimo) e $ 0.00000712 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00028007, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000459.

No desempenho de curto prazo, XRPB-SOL movimentou-se +10.92% na última hora e +21.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ripplebids (XRPB-SOL)

Capitalização de mercado $ 7.31K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.31K Fornecimento Circulante 999.76M Fornecimento total 999,757,944.461716

