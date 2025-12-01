Preço de Rico hoje

O preço ao vivo de Rico (RICO) hoje é --, com uma variação de 0.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RICO para USD é de -- por RICO.

Rico ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,903, com um fornecimento em circulação de 999.72M RICO. Nas últimas 24 horas, RICO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00498677, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RICO movimentou-se +0.77% na última hora e +4.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rico (RICO)

Capitalização de mercado $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Fornecimento Circulante 999.72M 999.72M 999.72M Fornecimento total 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

