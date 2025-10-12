O que é Puge (PUGE)

PUGE is an Ethereum-based meme token created as a cultural response to the evolving state of crypto. It does not offer utility, staking, or a defined roadmap. Instead, it exists as a symbol for those who remember a time when meme coins were driven by community belief rather than structured narratives. PUGE aims to preserve the spirit of early crypto culture—one rooted in spontaneity, resilience, and collective identity. It is not a product of utility but of sentiment. There are no taxes, no promises, and no future guarantees—only the token itself, carried forward by holders who value authenticity over hype.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Puge (PUGE) Quanto vale hoje o Puge (PUGE)? O preço ao vivo de PUGE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PUGE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de PUGE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Puge? A capitalização de mercado de PUGE é $ 50.85K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PUGE? O fornecimento circulante de PUGE é de 1.00T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PUGE? PUGE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PUGE? PUGE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PUGE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PUGE é -- USD . PUGE vai subir ainda este ano? PUGE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PUGE para uma análise mais detalhada.

