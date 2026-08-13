Preço de POSITIONS hoje

O preço ao vivo de POSITIONS (POSITIONS) hoje é $ 0, com uma variação de 2.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POSITIONS para USD é de $ 0 por POSITIONS.

POSITIONS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64,169, com um fornecimento em circulação de 999.81M POSITIONS. Nas últimas 24 horas, POSITIONS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POSITIONS movimentou-se -0.34% na última hora e +24.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de POSITIONS (POSITIONS)

Capitalização de mercado $ 64.17K$ 64.17K $ 64.17K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64.17K$ 64.17K $ 64.17K Fornecimento Circulante 999.81M 999.81M 999.81M Fornecimento total 999,807,871.38903 999,807,871.38903 999,807,871.38903

A capitalização de mercado atual de POSITIONS é $ 64.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POSITIONS é 999.81M, com um fornecimento total de 999807871.38903. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64.17K.